Oefenwedstrijd PEC Zwolle - Preußen Munster afgelast vanwege knokpartij

updateDe knokpartij tussen supporters van PEC Zwolle en Preußen Munster is één van de redenen dat een oefenwedstrijd tussen beide clubs op 14 juli in Dalfsen is afgelast. Dat zegt Han Noten, de burgemeester van Dalfsen.

,,PEC Zwolle heeft overigens nooit een vergunning voor de wedstrijd aangevraagd,'' stelt Noten. ,,Daar zijn ze niet aan begonnen op advies van de politie. Zij hebben PEC laten weten dat ze mij in ieder geval heel negatief zouden adviseren.''

Raalte

Een van de redenen voor de terughoudende opstelling van de politie is de recente knokpartij in de omgeving van Raalte tussen supporters van beide clubs. Daar is een filmpje van opgedoken op Dumpert en sociale media. Te zien is hoe twee teams van 15 man met zwachtels en MMA-handschoentjes elkaar op een landweggetje te lijf gaan, klappen uitdelen en elkaar proberen te verwurgen.

Absurde situatie

,,Dat is de informatie die ik heb gekregen van de politie,'' zegt Noten. ,,Daarnaast bestaan er vriendschapsbanden tussen Munster en Heracles en is er een conflict of een vete of hoe ze het ook noemen tussen Heracles en Zwolle. Een absurde situatie die niets te maken heeft met voetbal maar alles met openbare orde en veiligheid.''

Risico's

De politie is in de zomer vanwege de vakantieperiode minder grootschalig inzetbaar. En dat is nodig voor zo'n risicowedstrijd. Daarnaast is het kleine Dalfsen volgens Noten niet berekend om zo'n wedstrijd met de kans op grootschalige knokpartijen te huisvesten. ,,Wij hebben geen voetbalstadion, wij hebben een voetbalveld dat wordt gerund door vrijwilligers en dan zijn dit soort risico's te groot.''

Competitie knokken

Op verschillende sociale mediapagina's blijkt dat deze soort georganiseerde gevechten regelmatig plaatsvindt. Zo heeft de groep Zwolse knoksupporters, die zichzelf 'ZWH' noemt, al 'wedstijden' gevochten tegen NAC Breda en Heerenveen.

Onderzoek

PEC Zwolle stelt vooralsnog geen onderzoek in om te achterhalen of de mannen op de beelden ook seizoenskaarthouders zijn bij de club. Ook al blijkt uit de woorden van burgemeester Noten iets anders, technisch-directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle stelt dat 'er nog geen enkele aanwijzing' is dat het om PEC supporters gaat.

Urgentie