Oeps, chauffeur van Scania ramt beruchte hoogtebalk in Zwolle: ‘Maandagochtendmomentje’

Aanrijdin­gen met hoogtebalk Zwolle binnenkort verleden tijd

ZWOLLE - De reeks aanrijdingen met de hoogtebalk boven de Blaloweg in Zwolle is als het goed is binnenkort ten einde. In de loop van dit jaar wordt het spoorviaduct van de Kamperlijn in de Blaloweg, waar de hoogtebalk voor waarschuwt, verhoogd.

25 januari