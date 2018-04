Oeps, controleurs in Zwolse binnenstad. Stap snel van je fiets!

Met een flinke snelheid gaat een skater door de Diezerstraat. Mag dat wel? ,,Eigenlijk niet", zegt Van den Bosch. ,,Het is zoals steppen op de fiets en dat is ook verboden." De politie is samen met ongeveer veertien studenten van het Deltion druk bezig met het bekendmaken dat fietsen door de Diezerstraat en Roggenstraat verboden is. Ondernemers en bezoekers ervaren veel overlast tijdens winkeluren en dus wordt er ingegrepen. ,,Buiten de winkeluren mag het ook niet, maar dan handhaven wij niet en wordt het gedoogd", zegt Van den Bosch. Vorige week werd in burger een nulmeting gehouden. ,,Deze week en volgende week zijn we aan het waarschuwen. Ik vraag mij af of mensen bewust zijn van de consequenties. Het is onveilig, er lopen ook kleine kinderen rond. Het moet bij mensen in het systeem komen dat je hier niet mag fietsen."