Oeps! Ineens een lantaarnpaal op het fietspad in Zwolle: ‘Levensgevaarlijk’

Zwolse schutter bekent maar beroept zich op uitlokking: ‘Ik was sneller’

14 december Justitie wil een 32-jarige man uit Zwolle zes jaar achter de tralies voor een schietpartij. R.P. schoot in september in Dieze-Oost een plaatsgenoot in zijn been bij een conflict. De verdachte beroept zich op noodweer: ‘Hij greep zelf naar een vuurwapen, maar ik was sneller’.