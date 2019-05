Oeps: RTV Oost laat ‘gekke maskers’ aan staan tijdens live-uitzending in Zwolle

UPDATE Roemeens stel zet hotel in Zwolle op stelten met seksafspra­ken

5 mei Een Roemeens stel van 22 en 23 jaar heeft een hotelverbod gekregen in Zwolle, nadat zij zich gisteren misdroegen in één van de hotels in de stad. De vrouw is volgens de politie een sekswerkster. Zij ontving klanten op de hotelkamer.