Oer-Hollandse koe is terug in de Zwolse uiterwaarden, nu de schilder nog

Circa zeventig mensen, waaronder de nodige kinderen en MKB-voorzitter Jacco Vonhof, gaven de grazers een warm onthaal. Dit gebeurde in de Schellerwaarden, langs de zuidrand van Zwolle. Een aantal vrijwilligers van burgerinitiatief A Rocha nemen hier het natuurbeheer voor hun rekening. Het gebied moet weer de sfeer ademen waarmee de schilder Voerman bekend werd: een mooie wolkenlucht met Hollandse koeien, midden in de natuur.

Kwartelkoning

Grondeigenaar Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat er koeien in het gebied grazen. ,,Begrazing is onderdeel van natuurbeheer, want dit is een nieuw natuurontwikkelingsgebied waarin nieuwe soorten planten en vogels zich kunnen gaan vestigen. Zo maken we een deel van het gebied aantrekkelijk voor de kwartelkoning’’, vertelt Wim Eikelboom namens de A Rocha werkgroep Zwolle. ,,Daarnaast inventariseren we de flora en fauna in dit nieuwe gebied langs de IJssel.’’

De Zwollenaar en natuurliefhebber woont vlakbij de IJssel en voelt zich de koning te rijk nu het aanpalende landschap is verrijkt met een aantal blaarkoppen, een oudhollands runderras dat uitstekend past in ruige uiterwaarden die met natuurlijke begrazing kort gehouden moeten worden. De koeien zijn eigendom van Uw Stadsboer, een sociaal-maatschappelijk Zwols boerenbedrijf met als missie biologische landbouw combineren met natuur en recreatie.

Middeleeuwen

In de Schellerwaarden, dat na de oplevering van het project Ruimte voor de Rivier, de bestemming natuur heeft gekregen, komen al die elementen bij elkaar. Waarom is er gekozen voor dit specifieke ras? ,,Blaarkoppen liepen hier al in de middeleeuwen rond. Een beetje te vergelijken met vergeten groente: het is er, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Ze zijn te herkennen aan de kringen rond hun ogen, vandaar het woord blaar. Ze hebben geen gevlekte huid en zijn zwart of roodbont van kleur. Een zeldzaam oerras voor zowel vlees als melk, maar voor de moderne veehouderij net niet interessant genoeg. De koe eet van alles, is daarin niet te kieskeurig, kan tegen een stootje en voelt zich goed in een open gebied’’’, vertelt Eikelboom.

Slacht

Vorig jaar liepen hier nog Schotse hooglanders. ,,Ook mooi, maar door hun horens zijn sommigen daar een beetje bang voor. Er lopen hier nu vijftien blaarkoppen rond, dat worden er dertig. Ze komen van een biologische boer in noord-Nederland. Uiteindelijk gaan ze naar de slacht om te worden verkocht als biologisch vlees, zodat Uw Stadsboer er aan verdient, want natuurbeheer is niet gratis.’’

Struinpad