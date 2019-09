Offensief tegen hardrijders op fietsstraat in Zwolle, nu nog vriendelijk

Video Topdrukte voor NS-poort­jes op station Zwolle veroorza­ken vertraging. ‘Zorg dat je eerder komt’

13:51 Drukte in stationstunnel in Zwolle. Logisch in de spits, maar het is nu letterlijk dringen. Reizigers die net aankomen en snel hun trein willen halen, komen niet direct de poortjes door. En uitgaande reizigers komen af en toe tot stilstand in de menigte in de tunnel, wachtend voor de poortjes. Vervelend als je daardoor je trein mist, maar het is niet onveilig, stelt de NS.