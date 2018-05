Oh crab! Dit loopt 's avonds over de Melkmarkt in Zwolle

Wat blijkt: het is een Chinese Wolhandkrab. Eentje die veel vaker voorkomt in Europese wateren. Ook in de omgeving van Zwolle, zoals het Zwarte Water. ,,Het kan zijn dat de krab bijvangst was tijdens het vissen. Maar hij kan ook afkomstig zijn van een visboer of een restaurant in het centrum. We weten het niet. Helaas hing er geen naamkaartje om de krab", grapt de medewerker.