Oké, Kirstens pensioen van de wielerbaan is met een jaar uitgesteld, ‘maar met leeftijd houd ik me niet echt bezig’

We speken af bij Meneer Jan in het centrum van Zwolle. Op een terras, net niet meer in de zon. Het is gezellig druk. Wild komt aan op een oranje fiets met mand voorop, ze zwaait als ze haar afspraak ziet. De rest van Zwolle gaat door met wat ze doet, heel even is er een blik richting Wild van mensen die voorbij lopen. Zeker als de fotograaf ook tijdens het gesprek al wat portretten maakt.