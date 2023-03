Oksana wil Zwolle Oekraïense oorlogskunst tonen: ‘Gruwelijk? Ik noem het liever krachtig’

indebuurt.nl Mysterie: deze Zwolse straatnaam wordt door Google al jaren verkeerd geschreven

Wie een adres van een ondernemer in de Thomas a Kempisstraat opzoekt op Google, ziet Thomas à Kempisstraat staan. Met een accent grave zoals dat heet, oftewel een streepje naar links op de letter. Maar op de straatnamen van de borden in de straat is nergens zo’n ‘à’ te bekennen.