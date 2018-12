Oldengarm zegt ‘ja’ tegen vrijgekomen zetel D66 Zwolle

video Feest op Zwolse school: Praktijkon­der­wijs mag nu ook diploma's uitdelen

16:00 Leerlingen die praktijkonderwijs volgen krijgen na vijf jaar school ook een diploma in handen. Tot nu toe was het praktijkonderwijs de enige stroming waar leerlingen geen papiertje krijgen. Het kabinet gaat de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. En dat is op beroepscollege Talentstad in Zwolle reden voor een feestje.