Olympisch kampioen Van der Weijden neemt duik in Zwols zwembad

Win­ter­ac­ces­soi­res vliegen over de toonbank

1 maart Bij een gevoelstemperatuur van min vijftien is kan je niet zonder muts de straat op. Daarom was er vandaag, de koudste dag van het jaar, een ware run op sjaals, mutsen en handschoenen. Daarvan is bijna niets meer over bij de Zwolse winkels.