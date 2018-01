Olympisch kleiduivenschutter John Pierik (68) uit Zwolle overleden

De Zwolse speelautomatenhandelaar en Olympisch kleiduivenschutter John Pierik is zondag op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Pierik voorzag de horeca in de binnenstad en de regio van fruitmachines en had verstand van zakendoen. ,,Recht was recht en krom was krom."

John Pierik was in Zwolle vooral bekend om de speelautomaten die hij in de verschillende cafés had staan. Daarbuiten maakte Pierik in de jaren 80 naam als bevlogen en succesvol kleiduivenschieter. Zo deed hij namens ons land mee aan de Olympische Spelen van 1980 in Moskou en 1984 in Los Angeles.

Markant figuur

Quote John was een echte sportman, die veel voor het schieten opzij zette Eric Swinkels In die laatste stad veroverde hij een vierde plek, goed voor een Olympisch diploma. ,,John was een markant figuur, en ik mocht hem graag", zegt Eric Swinkels, eveneens een roemrucht kleiduivenschutter. Die nam zes keer deel aan de Spelen en schoot zichzelf naar een zilveren medaille.



,,John was een echte sportman, die veel voor het schieten opzij zette. Toen hij kwam was ik bezig aan een lange reeks, waarbij ik ieder jaar Nederlands kampioen werd. John heeft die echter doorbroken, vooral omdat ik zei dat ik het wilde volhouden. Hij dacht daar anders over."

Passie

Terwijl Pierik zich op mondiaal niveau met de beste kleiduivenschutters kon meten, bouwde hij in Zwolle en omstreken met dezelfde passie een speelautomatenbedrijf op. Het begon in de jaren 70, waarbij hij meerdere cafés van een fruitmachine voorzag en eveneens de regio bediende.

Hij boerde daarbij goed, zegt zijn weduwe Willemien, ook omdat Pierik verstand had van zakendoen. ,,Recht was recht en krom was krom. Hij wist duidelijk wat-ie wilde en je moest hem geen kunstjes flikken. Die houding waardeerde ik."

Gokhal

Memorabel is het referendum over de komst van een gokhal in het nieuw te bouwen FC Zwolle-stadion, nu dertien jaar geleden. Om de bouw mogelijk te maken moest er een gokhal komen, stelden gemeente en voetbalclub. En daarmee was Zwolle direct vol, waardoor Pierik kon fluiten naar een vergunning voor een eigen voorziening. Bovendien kon hij niet meedoen in de keus voor een exploitant van de stadionhal. Willemien: ,,Het voelde als onrecht en rechtszaken volgden. De gemeente stelde zich schandalig op. 'Zonder hal, geen bal', gebruikten ze daarbij zelfs als slogan, om inwoners over de streep te trekken. Een corrupt zootje, zei John. Ook ik kan me er nog kwaad om maken."

Casino in Giethoorn

In de tussentijd openden Pierik en zijn tweede vrouw een casino in Giethoorn. Ook omdat door strengere wet- en regelgeving de handel in fruitmachines aan banden werd gelegd. Waar vroeger in ieder Chinees restaurant, sportkantine of snackbar een kast stond, is het aantal 'stekkers' drastisch afgenomen.