OM: 5 jaar cel voor sadistisch misbruik vriendin

In ondergoed en onder de krassen van een mes en blauwe plekken rond haar hals meldt in september vorig jaar een vrouw zich bij Tactus verslavingszorg in Zwolle. De man die haar sadistisch zou hebben misbruikt hoorde dinsdag 5 jaar cel tegen zich eisen.

,,Wat bezielt iemand, vraag ik hardop, door zijn wil af te dwingen door het afknippen van haren, het laten kerven van zijn naam in de buik van een vrouw of het inbrengen van messen in anus of vagina?’' Die vraag van de officier van justitie stond tegenover het relaas van Sebu M., de 37-jarige verdachte die verblindt was door de liefde op een Zwolse prostituee.

Met ingehouden woede luisterde hij naar hoe het Openbaar Ministerie tegen de zaak aankeek. En in tranen hoorde hij zijn advocaat aan die de bijzondere en pijnlijke relatie besprak tussen M. en de vrouw die aangifte deed.

Gemarkeerd voor het leven

Die aangifte kwam binnen nadat ze gehavend aanklopte bij Tactus verslavingszorg. Tot schrik van de hulpverleners bleek de naam van M. in haar buik gekrast te staan. Zijn naam is door de vrouw zelf met een mes in haar eigen buik gekrast, blijkt na meerdere verhoren. Alleen zegt zij dat het onder dwang gebeurde van de verdachte. Want die wilde eigenlijk dat ze haar wangen doorboorde zodat ze niet langer als prostituee werkzaam kon zijn en nog duidelijker werd dat ze het bezit was van M.

De verdachte zegt dat ze na dagenlang zonder slaap door forse hoeveelheden coke was doorgedraaid. ,,Ze sneed zichzelf in haar borst en kerfde mijn naam op haar buik. Zodat ze dat werk nooit meer zou doen’', zegt M., fel gebarend.

Vastgelegd op video

Na zijn aanhouding in november werd op zijn telefoon een schrijnend filmpje gevonden. Hierop is volgens de officier van justitie te zien hoe de vrouw, gedwongen door M., een mes in haar vagina inbrengt. Ze huilt terwijl ze voor hoer en van alles en nog wat wordt uitgemaakt door M. ,,Dit vind je lekker hè jongen’', zegt M. kennelijk over de man met wie de vrouw enkele dagen ervoor gemeenschap had. Het is als verkrachting ten laste gelegd.

Ze maakte hem geestelijk ziek, zegt hij. M. was verliefd op haar, maar kon moeilijk omgaan met haar werk als prostituee. Het filmpje was haar idee, aldus M. Ze gebruikte het heft van een mes wel vaker als dildo. Dat hij haar verrot schold op het filmpje is omdat hij er net achter kwam dat ze seks had met een ander terwijl M. haar thuis opwachtte met cadeaus.

Opgesloten in een kelderbox

Na de aangifte ging de politie kijken in het appartement aan de Assiestraat. Er werden nog twee prostituees aangetroffen. De verdenking is dat M. regelmatig het slachtoffer in de kelderbox opsloot zodat ze daar seks kon hebben met mannen. ,,De filmpjes die hij van haar maakte hadden tot doel macht over haar uit te oefenen. Het zijn buitengewoon vernederende en sadistische handelingen. Zij draagt voor de rest van de dagen de littekens bij zich’', zei de officier van justitie.

Het hele dossier rust op de verklaringen van een zeer onbetrouwbare bron, namelijk die van de zwaar verslaafde aangeefster, zei advocaat Palanciyan. Hij bepleitte vrijspraak.

Het vonnis volgt op 27 oktober.