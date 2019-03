Om 7 uur al in de rij voor stembureau op NS-station Zwolle

Het is nog maar net 7 uur, maar voor het stembureau op het NS-station in Zwolle heeft zich al een bescheiden rij gevormd. Traditioneel gaat het stationsstembureau als eerste open in Zwolle: om 6.45 uur.

De meeste stemmers hebben een aktetas of laptoptas in de hand en werpen na het stemmen een snelle blik op de klok. Want Provinciale Statenverkiezingen of niet, er moet ook een trein gehaald worden.

,,Vooral ‘s ochtends vroeg is er een piek van mensen die naar hun werk gaan, en dan weer tussen vijf en zeven ‘s avonds. Om zeven uur sluiten we trouwens ook", zegt Adriaan Vrolijk van het stembureau. Het is even afwachten hoe groot de belangstelling vandaag zal zijn. ,,Er zijn veel verbouwingen geweest op het station en het busstation zit nu aan de andere kant. Mensen moeten dan speciaal van de zuid- naar de noordkant om hier te komen stemmen en we vragen ons af of ze dat wel zullen doen. Het is dus ook een soort pilot.”

Koekjes

Olivier van Bekkum, een van de eerste ‘klanten‘ van vandaag heeft meteen een presentje bij zich: een pak koekjes voor de leden van het stembureau. ,,Ik heb dit werk zelf ook gedaan in mijn vorige woonplaats en ik weet hoe lang en vermoeiend die dagen zijn.” Over de vraag naar welke partij zijn stem gaat heeft hij niet lang wakker gelegen: hij is een overtuigd D66‘er.

Terwijl een vrouw naar de rij en daarna naar de klok kijkt en besluit om te kiezen voor het halen van de trein, sluit het echtpaar Sytse en Marlies Tjallingii aan met een enorme koffer. ,,We gaan naar Israël, om cursussen te geven. Maar we zijn expres wat eerder van huis gegaan om te stemmen. Dat vinden we superbelangrijk", zegt Sytse. ,,Nee, de keuze was niet moeilijk. Wij hebben een vaste partij waar we op stemmen.” Zijn vrouw vult aan: ,,Alleen voor de waterschapsverkiezingen was het wat lastiger.” Sytse: ,,Och nee, dat valt ook wel mee. En iedereen die nog twijfelt wil ik meegeven: kom op, gewoon gaan!”

Volledig scherm Sytse Tjallingii betreedt het stembureau met een enorme koffer. Hij gaat nog even stemmen voordat hij naar Israël vertrekt. © Pedro Sluiter Foto