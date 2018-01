OM beoordeelt wisseltruc met vals geld in Zwolle als heling

Het duo werd op de A28 bij Nunspeet gesnapt, nadat het met zijn Audi A6 stil was komen te staan met een lege tank. In de auto lag een tas met voor een ton aan vijftig-eurobiljetten.

Omwisselen

Dat geld was afkomstig van een Duitse zakenman, die een lucratieve deal zou sluiten met de verkoop van een paar opleggers. Voorwaarde voor die deal was echter dat hij eerst zou helpen met het omwisselen van biljetten van vijfhonderd euro in kleinere coupures. De koper (uit Frankrijk) was eigenaar van een paar benzinestations in Duitsland, waar veel met die biljetten betaald zou zijn en hij kon of wilde ze niet inwisselen bij de bank, zo luidde het verhaal.

De Duitser leverde voor een ton aan vijftig-eurobiljetten in en kreeg een koffer met briefjes van vijfhonderd terug. De transactie vond plaats in de Assendorperstraat in Zwolle.

Valse briefjes

Al snel die dag, 5 juni 2014, kwam de zakenman erachter dat hij bedrogen was: de briefjes van vijfhonderd bleken vals. Hij deed melding van oplichting bij de politie, hij had het kenteken genoteerd van degenen die het geld omwisselden. Zodoende konden de zwagers Marko S. (25) en Juljano S. (32) dezelfde dag worden aangehouden op de snelweg, waar ze zonder benzine waren gestrand.

Deze mannen zijn intussen onvindbaar gebleken voor justitie, zodat hun zaak dinsdag zonder hen werd besproken. Marco heeft bij de politie destijds verklaard dat hij handelde in opdracht van ene ‘Mustafa”, die hij in een Parijse discotheek had leren kennen. Voor het vervoeren van het geld van Zwolle naar Amsterdam zou hij 2.000 euro ontvangen. Zijn zwager zou van niets weten.

Oplichting

Het heeft er alle schijn van dat de geldkoeriers deel hebben uitgemaakt van ‘een groter, internationaal geheel’, zei de officier van justitie. Hij kon het duo echter niet linken aan directe betrokkenheid bij de oplichting, waarvan de Duitse zakenman de dupe van lijkt te zijn. Vandaar dat de beschuldiging beperkt bleef tot heling. Overigens meent justitie nog steeds dat de Duitser betrokken is geweest bij witwaspraktijken. De zakenman is daarvan vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan.

Tegen Marco is geen boete geëist, maar twee dagen cel, omdat hij in voorarrest heeft gezeten. Beiden zouden ook twee weken cel voorwaardelijk moeten krijgen.