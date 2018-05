OM: celstraf voor leegtrekken bedrijf

Tegen de 56-jarige Cornelis T. is maandag negen maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk geëist. Ook moet hij de weggemoffelde 137.000 euro betalen, zo vond de officier van justitie.

Het Dronter bedrijf Nijhuis Engineering bestond sinds 1976 maar maakte omstreeks 2012 de moeilijkste periode uit zijn bestaan mee. De omzet bedroeg nog 781.000 euro, maar er werd ruim 4,5 ton verlies gedraaid.

Ziekte

De eigenaar verbleef veel in Australië om behandeld te worden aan een ziekte. T. werd als toekomstig redder het bedrijf binnengehaald. Hij zou, met een samenwerkingsverband van ondernemingen, de activiteiten van Nijhuis overnemen. Getuigen zeggen dat hij zich gedroeg als de nieuwe baas binnen het bedrijf. Tegen de rechters zei hij nooit leidinggevende geweest te zijn. De 56-jarige, op ziekteverlof bij een bedrijf uit IJsselmuiden, wilde nog een keer vlammen. De projecten die hij voor Nijhuis binnen wilde slepen, waren zo gek nog niet, beaamde ook de officier van justitie. Maar zonder enige overeenkomst of factuur verdwenen tienduizenden euro's in de zakken van mensen die helemaal niets voor Nijhuis deden, zo is het verwijt.

Lege plaatsen

T. wees op de zitting consequent naar de lege plaatsen naast hem. Daar hadden de overige bestuurders tegenover de rechters moeten zitten, zo was zijn mening. ,,Ik snap ook wel dat een zondebok nodig is.'' Want Nijhuis ging medio 2013 failliet. De curator schrijft in openbare faillissementsverslagen dat onttrekkingen uit de boedel mede de reden was voor dat faillissement. Het OM verwijt T. die onttrekkingen te hebben gedaan.

Ook was T. degene die bepaalde welke schuldeisers niet betaald werden. Die zouden voor ruim zes ton door zijn handelen benadeeld zijn. Meerdere getuigen vonden het onredelijk dat het verlieslijdende bedrijf zoveel kosten maakte om nieuwe projecten binnen te hengelen. ,,Het bedrijf Tesla van Elon Musk maakt per minuut 5.500 dollar verlies. En toch bestaat het bedrijf nog'', gaf advocaat Henk Ruis aan. Van een misdrijf is hier volgens hem geen sprake.