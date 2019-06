OM: celstraf voor Zwollenaar met duizenden plaatjes kinderporno

Wim H. verzamelde en verspreidde de kinderporno niet alleen, hij maakte het ook. Zo won hij het vertrouwen van een 15-jarig meisje en wist haar te laten poseren voor de webcam. Die beelden deelde hij in een netwerk. Politie en justitie kwamen achter zijn identiteit via een Zwitsers onderzoek naar ‘cybercrime’.

11.000 afbeeldingen

Via het computernetwerk GigaTribe wisselden diverse personen kinderpornografisch materiaal uit. Op de computer en een externe schrijf van H. werden in totaal meer dan 11.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. Hij was al zo ver dat hij met het 15-jarige meisje een afspraak wilde plannen. Zij vertelde het haar vader die een stokje voor het plan stak. Op de zitting in januari deed hij zijn seksuele fantasieën met pubers al uit de doeken. Die zitting werd aangehouden omdat de rechters H. door een psycholoog wilde laten onderzoeken. Die vindt dat H. verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege autistische kenmerken.

Kans op herhaling

H. gaf openheid van zaken, maar er zijn zorgen of hij wel voldoende gemotiveerd is om zijn gedrag te veranderen, zei de officier van justitie. Ook is de kans op herhaling nog aanwezig. Extra kwalijk is dat het bij H. niet bleef bij het kijken naar deze kwalijke seksuele afbeeldingen. ,,Een celstraf is noodzakelijk om herhaling daarvan te voorkomen.’' Onderdeel van de voorwaardelijke straf is dat H. zich laat behandelen, dat hij geen contact meer heeft met minderjarigen anders dan zijn eigen kinderen en dat hij de reclassering inzicht geeft in zijn vrijetijdsbesteding.

Eenzaam

Raadsvrouw Mariska Pekkeriet vond dat H. juist baat heeft bij hulpverlening en niet bij celstraf. Hij is uit eigen beweging al een behandeling begonnen. Ze vroeg zich af waarop de reclassering de hoge herhalingskans baseert. Juist ook omdat de psycholoog die kans als laag tot matig inschatte. H. zelf betoonde in zijn laatste woord berouw voor wat hij gedaan heeft. In tijden van eenzaamheid nam hij zijn toevlucht tot de kinderporno. ,,Nu ga ik wandelen, sporten of ik bel iemand als ik me alleen voel.’'