Om de twee jaar een ander oog voor Zwolse gymleraar Tjeerd Keizer

Nienke Keizer Jans (30) leert haar man Tjeerd (34) kennen tijdens hun studie in Zwolle. Ze weet dan nog niet dat hij een kunstoog heeft. Nu is dat voor het echtpaar de normaalste zaak van de wereld.

Tjeerd Keizer heeft deze zondag drie versleten ogen meegenomen naar zijn schoonmoeder Reina Jans in Enschede waar ze dit weekend vanwege Sinterklaas zijn. Tjeerds moeder heeft alle oude ogen een tijd bewaard maar ze onlangs weggedaan. Hij heeft er zelf drie gehouden en legt ze op tafel. Het eerste oog ziet er wat minder dof uit dan het laatste oog. Omdat de kunstogen naarmate ze ouder worden, veranderen van kleur.

Ambachtelijk werk

Je kunt zien dat het een ambachtelijk werk is geweest. Zijn kunstoog moet om de twee jaar worden vervangen worden. Er zijn maar drie adressen in Nederland waar kunstogen gemaakt worden. Tjeerd Keizer heeft een vast adres bij het Haags Kunstogen laboratorium. Oogprothesemaker Axel Franken heeft al een paar ogen voor Tjeerd gemaakt. ,,Het is dankbaar werk. Ogen zijn kwetsbaar. Je ziet gelijk resultaat. Echt handwerk."

Griep

Als Tjeerd drie maanden oud is, ontdekt zijn oma 'iets anders' aan zijn linkeroog. Zijn moeder Wietske (63) gaat naar de arts en hij denkt aanvankelijk dat er een tumor in zijn oog zit. Later blijkt dat het oog verkeerd is aangelegd. Oorzaak is mogelijk een griep van de moeder tijdens de zwangerschap. Precies in de periode dat de ogen zich ontwikkelen. Als Tjeerd 2,5 jaar oud is, ondergaat hij een oogoperatie en daarna krijgt hij zijn eerste kunstoog. Zijn moeder: ,,Ik was altijd erg voorzichtig en alert. Bang dat er iets met zijn goede oog zou gebeuren."

Prikkeldraad

Ze weet nog goed dat ze zich te pletter schrikt als hij op 5-jarige leeftijd in het prikkeldraad terecht komt. Gelukkig gaat het draad net aan zijn goede oog voorbij. Tjeerd heeft geen last van het feit dat hij maar één oog ziet. ,,Het is een gegeven", zegt Tjeerd. Zijn oog-handcoördinatie heeft hij al van kinds af aan getraind. Tjeerd is gymleraar op het AOC De Groene Welle in Zwolle. In het lesgeven ervaart hij geen hinder. Op school merken de leerlingen het wel als hij een nieuw oog heeft. Tjeerd: ,,Meneer, wat is er met uw oog? Zeggen ze dan. Dan is het nieuwe oog qua kleur net iets te felblauw uitgevallen en valt het meer op." Dan gaat hij terug naar het laboratorium om het bij te laten werken.

Dochter