OM eist 3,5 jaar cel voor verduistering miljoen van uitvaartorganisatie Yarden

Aantal stakers bij Scania Zwolle loopt op richting duizend: 'We voeren de druk op'

11:08 Ondanks de grote staking bij Scania Production in Zwolle kan het werk vandaag gewoon doorgaan, zegt woordvoerster Nicolien Vrielink. Volgens FNV-kaderlid Gerrit Knol staken vanochtend zo'n 350 collega's en volgen er vanmiddag nog eens 500. Of misschien wel meer. ,,We voeren de druk op. Dat signaal is duidelijk,'' aldus Knol.