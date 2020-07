OM eist celstraf tegen man die 15-jarige neerstak in Zwolle

Een 18-jarige jongen loopt op 25 oktober vorig jaar samen met twee vrienden onder invloed van wiet en drank met een mes op zak over straat. Jongeren lopen de laatste tijd vaker met messen rond, zei de officier vandaag in de rechtbank in Zwolle, verwijzend naar nieuwsberichten uit begin dit jaar. Ze noemt het een zorgelijke ontwikkeling. Waarom werd de 15-jarige jongen neergestoken? Was er een aanleiding voor?

Het is de 18-jarige Dennis T. die iets na 23.00 uur 112 belt. Een vriend is gestruikeld en in iets scherps gevallen, is het verhaal. Hij, het slachtoffer en nog een jongen lopen over straat als de minderjarige valt. De ander rent weg en T. blijft al die tijd bij zijn vriend zitten. Agenten die ter plaatse komen, zien aan de overzijde van de straat een jongen zenuwachtig bellend lopen. Het is deze jongen die T. aanwijst als dader. Het slachtoffer is gestoken, zien agenten al en ze pakken T. op.

Wapen in de gracht

Pas in zijn derde verklaring geeft de verdachte aan gestoken te hebben. En op de zitting geeft hij toe dat hij niet al die tijd bij het slachtoffer bleef. Hij liep even weg om zich van zijn mes te ontdoen, volgens hem op het Streekien. Maar de officier van justitie gelooft niet dat hij in een halve minuut naar het parkeerterrein heen en terug is gesprint. Het wapen is gewoon de gracht in gegooid. T. zegt dat de jongen begon te worstelen en hem bij de keel greep. Hij voelde zich plots bedreigd, haalde het mes uit zijn broek en zei de jongen dat hij beter los kon laten. ,,Ik raakte uit balans en heb hem toen geraakt.”

Nooit de bedoeling

Het mes raakte de lever van het slachtoffer die er verder goed vanaf kwam. Was het iets dieper het lichaam binnengedrongen, dan was het zelfs potentieel dodelijk geweest. Volgens het OM is met kracht gestoken. Het mes ging door de gewatteerde jas en het shirt van het slachtoffer heen. Hij nam bewust het risico dat zijn vriend zwaargewond kon raken. Naast de celstraf eiste de officier een contactverbod met het slachtoffer.

Volgens raadsvrouw Jantina Rump was dit alles nooit de bedoeling van T. ,,Het steken is onbewust, per ongeluk en ongewild gebeurd.” Het was een ongeluk en dus vroeg ze om vrijspraak.

Het vonnis volgt op 23 juli.