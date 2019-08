OM eist celstraf voor kickbokser die los ging op Zwolse woonboot

Bij een overval op een woonboot in Zwolle juni vorig jaar raakten drie personen gewond. Tegen de 30-jarige verdachte uit Zwolle is donderdag 30 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist.

Donovan van A. had de joggingbroek van de sportschool waar hij als kickboks-instructeur werkt nog aan toen hij met duw- en trekwerk zichzelf toegang tot een woonboot in de Hasselterhaven verschafte.

Conflict

Het was op de avond van 28 juni vorig jaar, iets voor negen uur. Twee mannen vroegen aan een van de bewoners van de woonboot of zijn zoon thuis was. Kennelijk had een van hen een conflict met de zoon. Die is er niet, zei de bewoner, waarop een van de twee mannen de loopplank op ging en zich naar binnen wist te werken. Er ontstond een worsteling: de vader van de gezochte zoon viel na een harde duw op de grond. Vervolgens richtte de indringer zich op de schoondochter die net met de scooter aankwam. Hij poogde de sleutels van de scooter hardhandig uit haar broek te vissen. Vervolgens sloeg hij de vrouw van het eerste slachtoffer met een vuistslag tegen de grond toen zij de politie belde. In haar val kwam ook de telefoon op de grond. Eenmaal op de vloer schopte hij haar hard in de buik en griste de telefoon weg. Op de dijk splitsten de twee mannen zich op, zei een van de slachtoffers.

Sportschool

Wie was de man die deze drie slachtoffers had toegetakeld? De joggingbroek bood uitkomst. Na een korte zoekactie op internet door de slachtoffers kwamen ze bij een foto van Van A. terecht op de site van de sportschool in Assen waar hij werkt. Het Nederlands Forensisch Instituut ontdekte dna-materiaal van Van A. op de joggingbroek van het tweede slachtoffer. Bovendien kwam zijn naam naar voren toen de tweede man zich die avond nog bij de politie meldde. Deze gevangenenbewaarder kende Van A. van zijn werk. De kickbokser was namelijk al eens voor geweld veroordeeld.

Door het lint

Volgens het OM, dat er niet over twijfelt dat Van A. de indringer was, had die tweede man geen aandeel in het geweld. Alleen Van A. stond terecht, maar die schitterde donderdag door afwezigheid. ,,Het zal je maar gebeuren: je zit thuis in je woonboot, je ziet twee mannen en even later bel je de politie omdat je bent mishandeld’', zei de officier van justitie. Hij noemde het opvallend dat Van A. volledig door het lint ging om een conflict van een ander.