OM eist vrijspraak broers voor poging doodslag in Zwolle

De broers Ismail (35) uit Zwolle en Abdiwahab 'Abdi' A. (33) uit Amersfoort zijn geen onbekenden van politie en justitie. Abdi kreeg in 2011 tbs met voorwaarden opgelegd voor zijn rol in het neersteken van een man op de Grote Markt in Zwolle. Donderdag moesten de broers zich andermaal verantwoorden voor een steekpartij.

Ruzie

Ze werden verdacht van een poging een man om te brengen. Beide heren verschenen niet in de rechtszaal. Op 3 juni 2016 zou een ruzie in een appartement uit de hand zijn gelopen. Volgens de aangever werd hij in de keuken door beide broers met vuisten geslagen. Daarna belandde hij op de vloer en moest hij zich afweren tegen stekende bewegingen met een mes. Hij liep een snijwond onder zijn oog en aan zijn pink op. Hij wist het appartement te ontvluchten en kon schuilen bij de buren. Een van die buren zag op de trap Ismail met een mes achter zijn rug. Toen de politie ter plaatse kwam, werd Ismail meteen ingerekend. Zijn broer was gevlucht ,,omdat ik nog openstaande boetes had'', verklaarde hij later.