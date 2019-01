OM: Geldboete voor agent uit Marknesse na vechtpartij in café in Kampen

Een 29-jarige politieagent uit Marknesse wordt verdacht van een mishandeling in een café in Kampen. Hij hoorde donderdag een boete van 300 euro tegen zich eisen. De agent is sinds het incident op non-actief gezet.

Politieagenten die actief zijn op straat worden getraind in het omgaan met uitgaansgeweld. ,,Ik leer de regels, maar niet wat te doen als je vriend in elkaar is geslagen en je zusjes in tranen zijn", zei Ferry S. donderdag tegen de rechters.

Chaotische situatie

S. raakte ‘s nachts op 1 april in de binnenstad van Kampen betrokken bij een vechtpartij. Hij was uit om de verjaardag van zijn zus te vieren. Terwijl hij aan de bar een drankje bestelde, raakten zijn vrienden verderop bij een ruzie betrokken die buiten uit de hand liep. Toen hij iets later buiten kwam, trof hij een ‘hectische en chaotische situatie’ aan. Zijn goede vriend – ook een politieagent – was in elkaar geslagen. S. ging terug het café in om zijn vriendin te halen. Hij was een paar seconden binnen en kwam zonder vriendin rennend weer naar buiten. Binnen had een man rake klappen tegen zijn hoofd gekregen.

Wat is er in het café is gebeurd? Het Openbaar Ministerie vermoedt dat S. buiten hoorde wie zijn vriend in elkaar had geslagen. Vervolgens liep hij de zaak binnen om verhaal te halen. De agent zei juist dat als hij op straat aan het werk is, hij zelden geweld gebruikt want ‘mijn mond is mijn sterkste wapen’.

Paniek

Waarom zette hij in Kampen dat wapen niet in? Hij was in paniek, zei de verdachte. Ook het wegrennen kan hij niet verklaren. Dat hij daar aanwezige agenten van het bureau in Kampen niet aanschoot, kwam omdat zijn ‘vertrouwen in de politie weg was’. De vlucht van S. duurde kort: hij werd verderop klemgereden. Op het bureau weigerde hij een speekseltest. Hij ontkende drugs gebruikt te hebben.