OM: Man die bewoner bij Leger des Heils in Zwolle aanviel met stoel heeft stoornis

Holten­broek viert 60-jarig jubileum met muziek

13:52 De Zwolse wijk Holtenbroek bestaat deze week zestig jaar en dat wordt zaterdag gevierd. Het is Holtenbroek.com gelukt om een muzikaal programma in elkaar te zetten. Die wens was er al langer, vanwege de muzikale straatnamen in de wijk. Wijkorganisatie HNU houdt een kleedjesmarkt.