OM: ‘Manke drugsdealer’ die Zwolle van coke voorzag krijgt Peugeot niet meer terug

De Peugeot 207 waarmee hij de coke rondbracht en die na zijn aanhouding in april in beslag is genomen, krijgt hij niet meer terug, zei de officier van justitie donderdag in de rechtszaal. Net als de bijna 10.000 euro die in een kluis werd aangetroffen. In diezelfde kluis lag ook nog eens 1.200 gram coke.