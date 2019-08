OM: meisje (12) seksueel uitgebuit door Zwollenaar. ‘Voor 300 euro ben ik van jou’

Volkswagen verkoopt duizenden ex-leaseau­to's vanuit Zwolle

11:30 Volkswagen Pon Financial Services neemt een enorme locatie in Zwolle in gebruik voor de verkoop van voormalige leaseauto's. De bouw op Hessenpoort is inmiddels begonnen. Het is de bedoeling dat de huidige locatie in Hoevelaken vanaf eind dit jaar wordt verplaatst naar Zwolle. Op het terrein is plaats voor 1.500 auto's en er ontstaat werkgelegenheid ‘aan de onderkant van de arbeidsmarkt’.