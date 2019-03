OM: Steekincident met kapotte bierfles in café Zwolle was poging doodslag

Hoge raad: definitief tien jaar cel voor Jum­bo-afperser Zwolle en Groningen

15:20 Alex O. beter bekend als de Jumbo-afperser is definitief veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Hij was na het hoger beroep in cassatie gegaan, maar dat is door de Hoge Raad vandaag niet-ontvankelijk verklaard. De reden: de advocaat van O. had volgens de Raad niet op tijd de zogenaamde 'middelen van cassatie’ ingediend.