OM: taakstraf voor ernstig ongeval Heinoseweg

Tegen een vrachtwagenchauffeur die in februari vorig jaar op de Heinoseweg bij Zwolle een verkeersongeval veroorzaakte is een taakstraf van 90 uur geëist. Bij het ongeval raakten twee vrouwen zwaargewond. Ook eiste de officier tijdens de strafzitting dinsdag een rijontzegging van een halfjaar, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

De 39-jarige chauffeur Wouter B. uit Wormerveer zat dinsdag naar eigen zeggen bloednerveus voor de rechters. Hij raakte emotioneel toen hij zag dat een van de slachtoffers in de zaal zat. En hij was blij dat ze er zat en dat het ongeval niet erger was afgelopen. Hij reed op 2 februari vanuit Zwolle de weg naar Raalte op. Hij had vlak voor het tankstation rechtsaf de Kanaalweg op gemoeten volgens zijn bedrijfsnavigatie, maar zag dat dit alleen voor bestemmingsverkeer was toegestaan. Hij voldeed daar niet aan dus reed netjes voorbij en reed vervolgens de afslag van het onbemande tankstation op om te bestuderen hoe hij wel op zijn bestemming kon komen.

Verkeersbord

Toen hij vervolgens na een draai de weg weer op wilde om terug richting Zwolle te rijden, werd zijn zicht deels geblokkeerd door een verkeersbord. Dat bord geeft de werkzaamheden op dit traject aan. De weg tussen Raalte en Zwolle is druk en wordt bij Wijthmen aangepakt. Dat het druk was, merkte B. ook. Hij liet 40 wagens voorbij gaan tot de weg vrij was om op te rijden. Maar dat bleek niet het geval. De Renault Clio verscheen voor hem uit het niets. De wagen knalde tegen de vrachtwagen en twee inzittenden raakten zwaargewond. B. rende zijn cabine uit om de dames te helpen. ,,Hij heeft er tot op de dag vandaag last van'', zei zijn raadsvrouw. De slachtoffers ook: die ondergingen maanden van revalidatie.

Zorgplicht

,,Ik weet nog steeds niet waar die auto vandaan kwam. Ik ben altijd zo voorzichtig'', zei de chauffeur. Dat hij daar helemaal niet had mogen draaien, leerde hij later pas. En alleen daar zat hij fout, zei B. De officier van justitie vond dat de man een extra zorgplicht had omdat hij met een grote wagen op pad was. Dat een verkeersbord zijn zicht belemmerde was een aanwijzing dat hij daar helemaal de weg niet op had mogen rijden. De raadsvrouw van B. vroeg zich af in hoeverre haar cliënt nu schuldig is aan het feit. Ze vond hooguit bewezen dat meneer gevaar op de weg had veroorzaakt.

Vonnis op 28 november.