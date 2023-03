OM ‘verrast’: Zwollenaar (32) verdacht van online misbruik bijna vijftig meisjes voorlopig op vrije voeten

Echtpaar uit Zwolle wil van dakterras buren af: dit is het oordeel van de rechter (en is de kous nu af?)

Johannes en Mrinalini van Olst voelen zich bekeken in hun eigen huis in Zwolle en stapten daarom naar de rechter. Ze willen dat het dakterras van de buren - dat uitzicht biedt op hun slaapkamer, woonkamer én tuin - verboden wordt. In deze typische ‘Rijdende-Rechterzaak’ is nu uitspraak gedaan. Maar of daarmee de kous af is?