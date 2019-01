OM vraagt vrijspraak voor Zwolse broers rond schietincident Biezenknoppen

Rond de schietpartij die in de nacht van 23 op 24 januari vorig jaar plaatsvond hangt zo veel mist, dat het makkelijker is te beginnen met dat wat wél zeker is. Even voor drie uur ‘s nachts zijn er schoten gelost in de Zwolse woonstraat, twee willekeurige auto’s zijn geraakt, acht lege hulzen zijn gevonden, maar er is geen spoor van een mogelijk doelwit. Getuigen zagen twee personen wegrennen, allebei een andere kant op. Ook zou een Volkswagen Polo met hoge snelheid zijn vertrokken.