Om 'warm te blijven' gooide Marcel van G. zijn tank vol , maar hij betaalde nooit

Platzak sliep hij in zijn auto. Maar om warm te blijven, moest de motor draaien. Dus tankte hij zeker zes keer in Zwolle en Staphorst zonder te betalen. Vandaag stond de 42-jarige oud-Kampenaar terecht.

Tegen de 42-jarige Marcel van G. werd zes weken voorwaardelijke celstraf geëist. De tankbeurten waren vrijwel identiek. Telkens gaf hij aan te zullen betalen en in enkele gevallen liet hij een kopie maken van zijn paspoort. Maar betalen deed hij nooit. De reden was dat hij geen cent had.

Van G. moest zich donderdag tegenover de rechters meerdere keren inhouden over zijn aanvaringen met de autoriteiten. Want wat hij ook probeerde: hij kreeg geen uitkering. Als gevolg daarvan kon hij ook geen woning krijgen. De schade beperkte Van G. door bij de tankhouders maar kleine bedragen te tanken.

Hij deed onder meer tankstations aan op de Zwolse Ceintuurbaan, in Haerst, langs de A28 bij Staphorst en op de Vrolijkheid. ,,Hij tankte om het warm te hebben in de auto. Om daar te eten, te slapen'', zei zijn raadsman. Dat hij platzak was, lag wel aan de man zelf. ,,Ik heb een ziekte en die heet verslaving,'' zei hij zelf tegen de rechters. Hij is bereid alles terug te betalen. Als het aan hem ligt, bleef het daar donderdag bij.

Neergaande spiraal

De officier van justitie vond een voorwaardelijke straf op zijn plaats. ,,Hij zei dat hij van plan was te betalen, maar heeft dat nooit concreet gemaakt.'' Volgens zijn advocaat betaalde Van G. niet uit een soort overlevingsdrang. ,,Hij zat in een neergaande spiraal en gelukkig is hij opgepakt.'' Inmiddels heeft hij werk en een woning. ,,Het bewijs voor deze strafbare zaken ligt hier voor het opscheppen.'' Hij verzocht de rechters de gevraagde straf op te leggen.