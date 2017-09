OM: werk- en celstraf voor inbraken Zwolle

De man kampt met diverse persoonlijkheidsproblemen en de rechters wilden hem graag in de ogen kijken. Om die reden is eerder de zaak al aangehouden.

Dinsdagmorgen bleef het verdachtenbankje andermaal leeg en dus werd de zaak bij verstek afgedaan. Melvin van der V. (24) wordt verdacht van meerdere inbraken in en rond de Vechtstraat in Zwolle. Het gaat om inbraken in garageboxen en bij het bedrijf Mijn Tafel waar tweedehands spullen door particulieren verkocht worden.