OM wil 19.000 euro van Zwollenaar na verduisteren geld van 87-jarige man

Dat bleek donderdag in de zogeheten ontnemingszitting in deze zaak. Subianto B. is in mei veroordeeld voor de verduistering. Hij had 36.000 euro opgenomen van de rekening van de oudere man die tijdelijk bij hem in woonde. Op basis van een volmacht en een notariële akte haalde hij op verschillende manieren geld van de rekening van de bejaarde man. Het geld ging deels op aan zijn gokverslaving. B. heeft de verduistering altijd ontkend. Volgens hem kon hij bedragen in rekening brengen voor de huur van de kamer.

Hij kreeg in mei 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden opgelegd. De officier van justitie meende dat in ieder geval bewezen is dat hij 19.000 euro heeft verduisterd. De raadsman van B. vond het raar dat de officier de huur die B. kon rekenen tijdens de aanwezigheid van de oudere man niet van dat bedrag had afgetrokken. Na verrekening blijft er helemaal geen wederrechtelijke verkregen voordeel over, aldus de advocaat. B. is overigens tegen het vonnis in de strafzaak in beroep gegaan.