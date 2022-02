OM wil celstraffen voor brutale roof op opticien in binnenstad van Zwolle

Is onze vrijheid nog te redden? Dat vraagt Belgische politico­loog zich af in het Zwolse Thorbecke­de­bat

Jonathan Holslag is op donderdag 14 april de hoofdgast bij het Thorbeckedebat in Odeon in Zwolle. In het licht van de opkomst van het oosten, de klimaatcrisis en migratie, gaat hij in op de vraag of we ‘de vrijheid kunnen redden’. Na zijn lezing is er ruimte voor debat.

11 februari