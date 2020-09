OM wil dat man (47) die dreigde zijn ex uit Zwolle ‘in stukken te snijden’ lang de gevangenis in gaat

‘Zwolle krijgt compleet nieuwe woonwijk, maar we weten nog niks’: CDA eist transparan­tie van college

6:00 Een nieuw Stadshagen of Zwolle-Zuid. Zwolle krijgt er zeer waarschijnlijk een compleet nieuwe woonwijk bij richting 2040, maar waar die zogeheten ‘uitleglocatie’ moet komen, is nog volstrekt onduidelijk. En dat is tegen het zere been van de lokale CDA-fractie. ,,Geen enkele inwoner weet waar het college mee bezig is.’’