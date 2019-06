OM wil werkstraf voor Steenwijker (23) voor vechtpartij tijdens Kingdance in Zwolle

Leeg blikje

Een ex-vriendin zou een leeg blikje tegen de rug van zijn vriendin gegooid hebben. Hij stapte op haar af en vroeg waarom ze vreemd deed. Daarop zou de vriend van die vrouw als een razende op K. zijn afgekomen. De verdachte verdedigde zich door een vuistslag uit te delen. Juist die vuistslag was volgens de officier van justitie allesbehalve noodweer. ,,Dit was een geval van: jij slaat mij, dus sla ik jou terug.’' Zijn broer Robin K. kwam tussen de beide kemphanen in en wist het slachtoffer in deze zaak weg te duwen.

Tot zover de tumult in een notendop. Want het verhaal lag ingewikkelder door de vele verklaringen van getuigen. Getuigen zagen Robin ook een klap uitdelen, maar trokken die verklaring later weer in. Robin is al die tijd bij zijn verhaal gebleven. En dan was er nog een derde verdachte die donderdag niet in de rechtszaal zat. De officier van justitie was daar eerlijk over: die had er wel moeten zitten. Maar een collega van hem heeft de strafvervolging tegen die man geseponeerd omdat deze een te klein aandeel in het geweld gehad zou hebben. Dat terwijl de man bij de politie verklaarde dat hij het slachtoffer een vuistslag in het gezicht gaf. ,,Laat ik helder zijn: ik ben het niet eens met die beslissing.’'