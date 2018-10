OM wil werkstraf voor wietkwekerij in afgebrande loods

Een van de gedupeerde ondernemers van een grote brand in februari 2016 in Staphorst had in de loods een hennepkwekerij. Dat is althans de stelling van het Openbaar Ministerie. De ondernemer hoorde dinsdag een werkstraf tegen zich eisen.

De exacte oorzaak van de verwoestende brand is niet meer te achterhalen, zei de officier van justitie dinsdagmiddag in de rechtbank in Zwolle. De brand brak in de avond van 8 februari 2016 tegen kwart voor zeven uit. De enorme rookontwikkeling legde het treinverkeer tussen Zwolle en Meppel geruime tijd plat. De meer dan 50 meter lange en negen meter brede loods ging vrijwel volledig verloren. En daarmee is ook de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen.

Thuis

Getuigen zagen twee personen weglopen, waarvan een werd herkend als de 26-jarige Steven K. uit Meppel. Hij was een van de huurders. Zelf ontkende hij die avond bij de loods geweest te zijn. Toch straalde zijn telefoon een mast in de omgeving aan. Dat roept vragen op, maar K. had er geen verklaring voor. ,,Ik zat thuis die avond.’’ Hij had een deel van de loods onderverhuurd aan de 32-jarige Chris H. uit Steenwijk. H. ontkende en zei zelfs K. nog nooit ontmoet te hebben.

Een zaak die vooral veel vragen oproept, erkende ook de officier van justitie. Agenten ter plaatse zagen meteen een kabel vanuit de meterkast door de loods van K. lopen, richting de vermeende hennepkwekerij. Die kabel was K. nooit opgevallen. Ook vreemd is dat de recorder die beelden van de beveiligingscamera’s van K. opslaat, mogelijk kort voor de brand is verwijderd. K. had er geen antwoord op. De ondernemer werd aanvankelijk ook verdacht van brandstichting, maar daarvoor is geen bewijs.

Gematigd

De officier van justitie eiste 40 uur werkstraf tegen hem voor het hebben van de hennepkwekerij. Een gematigde eis omdat zelfs de omvang van de kwekerij niet meer te achterhalen is. Tegen H. is er niet meer dan een huurcontract. De officier vroeg in zijn geval om vrijspraak. Raadslieden Trevor Volckmann en Sonny Jansen vonden dat deze zaak alleen met twee vrijspraken afgedaan kan worden.