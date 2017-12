OM: zeven maanden cel voor stelen dure wagens tijdens 'proefrit'

Tot drie keer toe zou hij met een proefrit dure personenauto's in onder meer Zwolle ontvreemd hebben. De officier van justitie eiste vandaag zeven maanden cel tegen de man die op de zitting zweeg in alle toonaarden.

Erwin R. (45) zit momenteel meerdere celstraffen uit. In 2014 kwam hij na veertien jaar terbeschikkingstelling terug in de maatschappij. In zijn laatste woord zei hij vandaag hoe zwaar hem dat gevallen was. ,,Ineens sta je buiten.'' Hij raakte aan de drugs en pleegde het ene strafbare feit na het andere. Hij zit de straffen uit en toont dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, zei hij tegen de rechters.

Over de drie proefritten in 2015 (twee keer met een Mercedes en een keer een BMW) zweeg hij op de zitting. Bij alle drie de ontvreemdingen ging de verdachte op exact dezelfde wijze te werk. Bij één van de Mercedessen liet hij een rode Renault Laguna achter. Bij de diefstal van de BWM bij een dealer aan de Marsweg in Zwolle zou hij een van de Mercedessen hebben achtergelaten.

Dodemansrit

R. liep tegen de lamp toen agenten eind mei 2015 de gestolen grijze BMW uit de 3-serie zagen rijden. Ze gaven een stopteken en R. zette zijn voet op het gaspedaal. Een 'dodemansrit', zo omschreef de voorzitter het vervolg. R. werd aangehouden, maar ontkende de wagen gestolen te hebben. Ook zou hij meerdere kentekenplaten gestolen hebben.

De officier van justitie omschreef het dossier als een puzzel die wel te leggen viel. De werkwijze was telkens hetzelfde en de signalementen van de 'proefrijder' kwamen overeen met dat van R. ,,Meneer heeft een manier van leven gevonden in het plegen van strafbare feiten. Ik heb niet de indruk dat hij gemotiveerd is zijn leven te beteren.'' Vandaar de eis van zeven maanden cel. Buitenproportioneel hoog, vond de raadsman dat ,,voor slechts twee feiten''. R. is in 2015 tot twaalf maanden cel veroordeeld voor zes feiten. Dat R. de dief van de wagens was, is volgens de advocaat helemaal niet bewezen. Hij vroeg om vrijspraak.