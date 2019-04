OM: Zwollenaar maakte van stalking zijn ‘allergrootste hobby’

‘Op een uitermate doortrapte manier, langdurig en uitermate kwaadwillend, met grote schade voor de kinderen’. Het ging – volgens de aanklager – om laten sturen van vele pakketten, al of niet anoniem bellen, soms wel zeventig keer op een dag, op internet aanmelden voor terugbelverzoeken, eten laten bezorgen, beledigende teksten per mail sturen, een contactadvertentie plaatsen.

Ook zou de 38-jarige verdachte een advertentie op Marktplaats laten zetten op naam van het slachtoffer die als gevolg daarvan vele telefoontjes kreeg of zelfs geïnteresseerde kopers aan huis. Verder kreeg diens werkgever twee keer een brief waarin de belaagde werd beschuldigd van privégebruik van de telefoon. Het gevolg: het contract werd niet verlengd.

Spijtig

De periode die ten laste is gelegd is van april 2016 tot en met januari 2017, maar het is, stelt de officier van justitie al veel langer aan de gang geweest. Verhuizen of een ander telefoonnummer nummer nemen: het hielp de getergde vader allemaal niet. Over de periode van voor 2016 was het moeilijk nog onderzoek te doen, omdat de politie de zaken tot die tijd niet voortvarend heeft opgepakt, aldus de officier van justitie. ‘Het is spijtig dat de politie het slachtoffer zo in de kou heeft laten staan’. Hij prees de verbalisanten die er ten slotte wel goed werk van hebben gemaakt. ‘Want zijn wereld werd steeds kleiner en die periode was een hel.’

Groeten

De laatste drie maanden is er een mediationtraject in gang gezet om de verhoudingen tussen de partijen te normaliseren. Daar is W. blij om. ‘Het gaat nu stukken beter, we groeten elkaar nu.’ Na een zogenaamde gedragsaanwijzing – een soort waarschuwing van de officier van justitie – begin 2017 is het gestopt met de terreur. De Zwollenaar had het over de gevolgen voor zijn eigen gezin, met de moeder van de kinderen om wie de strijd ging. Ook hij is zijn baan – in het onderwijs – kwijtgeraakt.

Pakketjes

Bij de politie en in een eerdere zitting heeft W. een deel van de feiten ontkend. Van een ander deel zag hij niet zo in dat het stalkingsgedrag was. Pakketjes waren bedoeld voor de kinderen als die bij hun vader verbleven. Er zijn wel dingen fout gegaan, maar nu wil hij alleen naar de toekomst kijken.

De belangrijkste reden voor de officier van justitie om geen gevangenisstraf te eisen: het belang van de kinderen. Hij eiste 240 uur werkstraf en drie maanden cel voorwaardelijk.