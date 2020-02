Ombudsman kan spectaculaire daling aantal klachten Zwolle en Overijssel niet verklaren

Een gedeeltelijke verklaring is dat bij de vijftien aangesloten Overijsselse gemeenten meer aandacht is voor het informeel afhandelen van klachten. Daarbij legt een ambtenaar persoonlijk contact met een inwoner, waarbij in goed overleg een oplossing wordt gezocht. De ervaring leert dat zulke contacten goed zijn voor de relatie tussen burger en gemeente of instantie, al is het ‘maar’ omdat inwoners hun verhaal dan even kwijt kunnen. Maar die aanpak alleen heeft niet gezorgd voor de opvallende daling, bijna halvering van het aantal klachten, stelt Jansen. ,,Waardoor het wel komt, kan ik niet goed verklaren. Ook omdat de vorig jaar geconstateerde daling zich in de eerste zes weken van 2020 niet doorzet. Sterker nog, als we dit tempo aanhouden, komen we zo weer op die 130 uit.’’