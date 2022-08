Omgekeerde vlaggen in Zwolle moeten weg vóór 15 augustus: ‘Punt is nu duidelijk’

De gemeente Zwolle gaat omgekeerde vlaggen op straat verwijderen voor aanstaande maandag, de dag van de de Nationale Indiëherdenking. Dat maakt burgemeester Peter Snijders vandaag bekend. Tot nu toe zijn vlaggen alleen verwijderd als de verkeersveiligheid in het geding was.

‘De vlaggen hebben nu hun functie gehad’, aldus de gemeente Zwolle. En dus moeten alle omgekeerde vlaggen, het symbool van de boerenprotesten, voor 15 augustus weg zijn. De aanleiding is de herdenking van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands Koninkrijk op die dag. In Meppel doet de gemeente deze oproep ook.

‘Waardige oproep’

,,We willen een waardige oproep doen, vanwege deze belangrijke herdenking’’, zegt woordvoerder Twan Timmermans namens de gemeente Zwolle. De gemeente ziet liever niet dat de omgekeerde vlaggen daarna weer in het straatbeeld terugkeren. Timmermans: ,,We vragen alle Zwollenaren in de geest van saamhorigheid correct te vlaggen. Op 15 augustus specifiek, maar wat ons betreft ook daarna.”

Punt is duidelijk

Hij voegt toe: ,,We hechten veel waarde aan vrijheid van meningsuiting en hebben tot nu toe alleen gehandhaafd als de verkeersveiligheid in het geding was. Maar je zou kunnen zeggen: het punt is nu duidelijk gemaakt, de attentiewaarde van de vlaggen slijt.”

Maar of de gemeente na 15 augustus gaat handhaven, is nog onduidelijk. ,,We dalen nog niet af naar die vraag. We doen nu alleen deze oproep, vanwege 15 augustus. Daarna zien we weer verder.”

15 augustus: capitulatie van Japan Waar Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, duurde de oorlog in Nederlands-Indië voort. Dat was sinds 1941 bezet door Japan, een bondgenoot van nazi-Duitsland. Op 15 augustus capituleerde Japan en kwam er officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.