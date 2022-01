Omikrongolf gevaar voor werkroosters regio-ziekenhuizen: verplegend personeel ziek thuis

KAARTZiekenhuizen in deze regio maken zich zorgen over de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. En dat is niet vanwege op korte termijn een mogelijk forse toename van het aantal patiënten in de kliniek of op de intensive care. Wel door uitval van zorgpersoneel door een besmetting of verplichte quarantaine.