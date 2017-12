Omstreden kersttruck van Coca-Cola komt ook naar Zwolle

'Kerst in Oud Kampen' betuigt medeleven met Zwollenaren

21:09 De organisatie van theaterfestival ‘Kerst in Oud Kampen’ betuigt haar medeleven aan inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen, die niet per trein naar Kampen kunnen komen. 'Door problemen met de treinverbinding is het voor mensen uit Stadshagen nu onmogelijk het festival per spoor te bereiken', constateert de organisatie in een persbericht.