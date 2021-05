Omstreden Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut kon nooit vermoeden dat zijn geheim uitkwam

Zeker tien aangiftes na ravage bij volkstuin­tjes Zwolle

26 mei Bij de politie zijn tot nu toe ruim tien aangiftes binnengekomen rond de vernielingen in de Aa-tuinen in Zwolle, vorige week. Het bestuur van het volkstuinencomplex en de gemeente Zwolle gaan maandag in gesprek over maatregelen die het terrein minder kwetsbaar moeten maken.