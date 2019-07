Omwonenden foodcourt Zwolle: ‘Afgrijselijke frituurlucht in de wijk’

Omwonenden van het vorige week geopende Foodcourt in Zwolle hebben last van een frituurlucht in de wijk. Maar volgens de eigenaar van KFC is stankoverlast schier onmogelijk.

,,We moesten ramen en deuren dichthouden, want de stank was niet te harden,’’ klagen Jeroen (46) en Marja (57) Wagner over de eerste dag dat het foodcourt open was. Het echtpaar woont al jaren met plezier in de Johan de Wittstraat in de wijk Diezerpoort. Van de McDonald’s, op steenworp afstand, hebben ze eigenlijk nog nooit last gehad. ,,Maar als dit de voorbode is van wat er nog gaat komen, dan word ik hier niet blij van’’, zegt Jeroen over de vettige lucht die in zijn straat hing.

Na de openingsdag heeft het echtpaar de geur nog niet opnieuw geroken. Gelukkig maar. ,,Want ik ben graag in mijn tuin bezig. Als dit vaker gebeurt, dan kan dat niet meer. Het is een misselijkmakende lucht’’, verzucht Marja.

Frietje

Heeft het te maken met de wind? Of deugt de afzuiginstallatie van één van de bedrijven op het eetplein niet? In de buurtwhatsappgroep van Dieze Oost is de stankoverlast onderwerp van gesprek. Niet alleen echtpaar Wagner doet zijn beklag over de geur. ‘Ik lust best wel een frietje op zijn tijd, maar ik hoef niet in de lucht te zitten’, schrijft een buurtbewoner die anoniem wil blijven.

Quote Ik zou bijna denken dat de buurman de frituurpan aan had Jan Wouter Doornbos, eigenaar KFC Zwolle Jeroen Wagner heeft direct die dag een bericht naar de gemeente gestuurd en die belooft op haar beurt onderzoek te doen naar de geuroverlast. Wagner hoopt dat er in deze beginfase nog wat kan worden aangepast aan de afzuiginstallaties. Op zijn klaagmail naar KFC en Burger King heeft hij nog geen reactie ontvangen.

Bijna onmogelijk

De klacht verbaast Jan Wouter Doornbos, eigenaar van KFC Zwolle, volgens hem heeft de vestiging juist een prima werkende afzuiginstallatie. Als het om frituurgeur gaat, dan kan alleen KFC de boosdoener zijn, ,,want de Burger King doet alles op de grill’’, zegt de ondernemer.

,,We hebben de openingsdag gemonitord en hebben geen stankoverlast ondervonden. Alle systemen werkten gewoon. Het is bijna onmogelijk, we kunnen bijna geen geur uitstoten’’, redeneert de eigenaar van zes vestigingen van kiprestaurant KFC. ,,Normaliter doen we bij vrijstaande gebouwen minder aan ‘ontgeuring’, maar in dit pand zit juist alles wat je ook in de binnenstad zou doen. Ik zou bijna denken dat de buurman de frituurpan aan had.’’