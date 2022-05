Omwonenden Milligerplas in Zwolle passen voor hoogbouw: ‘Kies voor groen’

Zwolle heeft een aantal locaties in Stadshagen aangewezen als ‘voorzieningen’, plekken die worden ingevuld op basis van behoeftes in de wijk. Zo ook nabij de Milligerplas, waar omwonenden de wensen in de buurt inventariseerden. Die ziet liever een parkachtige omgeving dan hoogbouw.

Wanneer Jan Noordermeer en zijn vrouw vanuit hun woonkamer naar buiten kijken, zien ze een relatief groene omgeving. De Milligerplas vormt een oase in het almaar uitdijende Stadshagen. Ook Louwe Smit is aangeschoven, eveneens bewoner van appartementencomplex Cinqua, de laatste van – de naam zegt het al – vijf wooncomplexen langs de boulevard (Lisdodde) aan de recreatieplas.

Smit woont er al zestien jaar. ,,Toenmalig wethouder Gerard van Doorenmolen zei bij oplevering van Cinqua: dit is het laatste complex.” Die uitspraak is mogelijk achterhaald. Het is de bewoners te doen om een plek die nu nog dienst doet als bouwopslag, vlakbij strandhuis Milligers. Die heeft van de gemeente de status ‘voorziening’ gekregen, zoals meerdere locaties in Stadshagen.

Combinatie

In oktober is de gemeente Zwolle gestart met een onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen in Stadshagen. Er zijn verschillende kavels in Stadshagen die bestemd zijn voor (maatschappelijke) voorzieningen. De maximale bouwhoogte voor deze kavels, die dus nog moeten worden ingevuld, is 22 meter. Dat is bewoners als Noordermeer en Smit te hoog. Die zien liever een sportieve invulling met een groene aankleding, passend bij het recreatieve karakter van de Milligerplas.

,,De maximale hoogte is gelijk aan de hoogte van de appartementencomplexen aan de zuidzijde van de Milligerplas. Deels wonen is niet uitgesloten op deze locatie, een combinatie van een maatschappelijke invulling met wonen kan een optie zijn. Dit is ook bekend bij een delegatie van bewoners van de appartementencomplexen waarmee vorig najaar een gesprek heeft plaatsgevonden”, reageert projectleider Heleen Post van de gemeente.

Dat klopt, zegt Noordermeer. ,,Wel werd ons verteld dat de bouwhoogte ook lager uit zou kunnen vallen dan die 22 meter.” Een dergelijke hoogte zou het ruimtelijk aanzien ernstig beperken en horizonvervuiling opleveren, schreef Noordermeer vorig jaar in een brief aan omwonenden. Die worden geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking van de plannen, aldus Post. Naar verwachting worden die plannen voor invulling van deze kavel in de tweede helft van dit jaar gemaakt.

Sport- en speeltoestellen

Ten opzichte van het bestemmingsplan Breezicht/Duinzicht, waar de desbetreffende kavel onder valt, valt de hoogbouw voor omwonenden overigens gunstig uit. Daarin staat nu een maximale bouwhoogte van 30 meter. Naar aanleiding van een stedenbouwkundige studie is besloten de bouwhoogte terug te brengen naar maximaal 12 meter aan de noordkant en 22 meter aan de zuidkant van de kavel, zo staat op de site van de gemeente Zwolle.

Volgens Noordermeer wordt in bestemmingsplan Breezicht/Duinzicht evenwel alleen gesproken over laagbouw. Hij besloot eventuele plannen van de gemeente niet af te wachten en inventariseerde samen met VVE-voorzitter Tim ten Klooster wensen van de buurt. In totaal 63 huishoudens reageerden, waarvan een ruime meerderheid voor een groene, parkachtige invulling kiest met eventueel sport- en speeltoestellen en speelmogelijkheden voor kinderen.

Weinig kans

Maar naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst eind maart, waar de resultaten van het voorzieningenonderzoek werden gepresenteerd, lijkt een groene en sportieve invulling niet kansrijk, zeggen Noordermeer en Smit. Tijdens die bijeenkomst konden inwoners van Stadshagen meedenken- en praten over overtollige en ontbrekende voorzieningen in de wijk. ‘Gezien de geuite wensen is het wel duidelijk dat menig bewoner in Stadshagen de voorkeur geeft aan andere voorzieningen in plaats van groen’, schrijft Noordermeer in een nieuwsbrief voor bewoners rondom de Milligerplas.

Uit het onderzoek van de gemeente en uit de bewonersavond blijkt dat met name groen, horeca, eerstelijnszorg, spreiding van winkels en een middelbare school belangrijke onderwerpen zijn voor de wijkbewoners. ,,We willen voorkomen dat onze wensen ondersneeuwen met betrekking tot de andere wensen”, zegt Noordermeer.

Binnenkort staat er weer een bijeenkomst over dit onderwerp op de planning.