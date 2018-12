Omwonenden windmolens in buitengebied Zwolle eisen hogere schadevergoeding

In het voorheen landelijk agrarische gebied Tolhuislanden ten noordoosten van Zwolle verpesten sinds 2012 vier windmolens het uitzicht volgens buurtbewoners. Zes van hen hebben burgemeester en wethouders van Zwolle voor de rechter gedaagd, omdat ze het niet eens zijn met de schadevergoeding die ze hebben gekregen voor waardedaling van hun woning. De compensatie is in hun ogen te laag.

Het is niet alleen het uitzicht dat bedorven is. Advocaat Siebren Maakal, die zich in de materie heeft vastgebeten, stelt bij de bestuursrechter in Zwolle dat ook slagschaduw en geluid veel overlast geven, ook al zijn er beperkende maatregelen voor de hinder vastgelegd. Die aspecten zouden niet genoeg op waarde zijn bepaald door ingenieursbureau Antea, waar Zwolle zich op heeft gebaseerd. ,,Een van mijn cliënten houdt varkens. Zijn dieren reageren schrikachtig op slagschaduw. Ik passeerde zelf daar in de buurt een spoorwegovergang, schrok van plotselinge schaduw en trapte gelijk op de rem. Onnodig.’’

De effecten zijn volgens hem vele malen groter dan door het deskundigenrapport is aangegeven. De bewoners hadden een contra-expertise kunnen laten verrichten. ,,Maar dat is voor de burger niet te doen, dat kost tienduizenden euro’s’’, zegt Maakal. Hij vindt dat ‘de overheid’ een ontmoedigingsbeleid voert als het gaat om planschadevorderingen.

Daarbij speelt dat de WOZ-waarde van de woningen is gekelderd, als gevolg van de komst van de windturbines. De zogenaamde planschadevergoedingen liggen lager dan die waardedaling. ,,Hoe leg ik dat mijn cliënten uit?’’ zegt de advocaat.

Bedragen

Bedragen werden tijdens de openbare zitting woensdag niet genoemd, en die verschillen uiteraard per perceel. Maar in november heeft de Raad van State nog uitspraak gedaan in de zaak van een zevende bewoner, aan de Nieuwedijk, die zijn boel intussen heeft verkocht. Hij kreeg 25.000 euro schadevergoeding van windparkondernemer Tolhuis Wind BV en vond dat minimaal 8.000 te weinig. De Raad van State oordeelde echter dat de adviseurs van de gemeente een aannemelijke berekening hebben gemaakt.

In twee van de nieuwe gevallen ligt onder meer de vraag voor of de waardevermindering van hun bezit voorzienbaar was, nu zij woningen hebben gekocht in 2004 en 2005. Toen waren er al plannen voor het windmolenpark, dat ook nog eens vier turbines op grondgebied van de gemeente Dalfsen heeft. Voor de rechter was het de vraag of de eerste notities van de provincie Overijssel daarover wel openbaar bekend zijn gemaakt. Dat lijkt niet het geval. Maakal: ,,De kopers zijn destijds steeds wezen vragen bij de gemeente Dalfsen, maar daar werden ze niet veel wijzer.’’