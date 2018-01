Onbekende foto’s ontdekt van Zwolle in oorlogstijd

VideoDe foto’s in het Historisch Centrum Overijssel uit de Tweede Wereldoorlog zijn vooral van de bevrijding. Nu is er een collectie van 35 ‘Duitse’ foto’s aan toegevoegd. ,,Volstrekt uniek materiaal’’, zegt specialist Paul Harmens.

De deels piepkleine afbeeldingen zijn rond 1942 gemaakt en van een zeer hoge kwaliteit. Het mooie is ook, je ziet in een oogopslag dat het Zwolle is. Denk aan een poserende militair bij de Peperbus, een onbekende parade op de Stationsweg en een oefening van soldaten bij de brug richting Hattem. Volstrekt uniek materiaal, vertelt HCO-medewerker Paul Harmens (54), gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Het stapeltje is nu anderhalve week in huis en Harmens raakt er niet over uitgepraat. Op 13 april houdt hij er een fotolezing over, bij Waanders In de Broeren.

Antiquariaat

De 35 foto’s zijn overgenomen van een Belgische verzamelaar die ze bij een Duitse antiquariaat had gekocht. Harmens grijnst: ,,Ik heb een groot netwerk, hij tipte me.’’ Hoeveel geld HCO heeft betaald, wil hij niet zeggen, ‘maar het is een groot bedrag en er is lang over gesproken’. Toch was ’t ook weer niet zo heel ingewikkeld: foto’s uit de oorlog zijn schaars en bijna altijd de moeite waard.

Harmens speurt vanaf zijn zestiende naar dit soort beelden en documenten. Het Overijssels archief bezit ‘slechts’ achthonderd Zwolse foto’s uit de periode ’40-’45, vooral van de bevrijding. Dat zegt wel iets. Harmens: ,,Het is historisch waardevol materiaal. We kennen de feiten uit die tijd, we kennen de verhalen. Maar een foto liegt niet. We hebben nu het bewijsmateriaal.’’

Feestje

Verwacht geen spannende onthullingen, ook al komen interessante details voorbij. ,,Kijk, de binnenplaats van de Broerenkazerne. Daar zit nu het conservatorium. Het complex was ingekwartierd door de Duitsers. Dat wisten we, maar foto’s ontbraken. Hier zie je ze op appèl staan. En daar, op die foto, daar vieren ze een feestje in de kazerne, met op de achtergrond een swastika-vlag. Die zag je overal in gebouwen die gevorderd waren.’’

Soldaten staan schouder aan schouder op de binnenplaats van de Broerenkazerne. © Historisch Centrum Overijsssel

Harmens houdt een foto vast van militairen op de Turfmarkt, waar de Duitsers barakken hadden. Op de achtergrond het Stilobad, waar joden niet mochten komen. ,,Aan het begin van de oorlog nog wel, maar alleen op die momenten waarop het water werd ververst. Dan konden ze zich nog gauw even wassen in het oude, vieze water.’’ Als de benaming ‘moffen’ valt, kijkt Harmens als door een wesp gestoken. ,,Mijn vader zei altijd tegen mij: ‘Voor mij waren het Moffen, voor jou zijn het gewoon Duitsers’. Zo kijk ik er ook naar: we moeten verder met elkaar.’’

Soldaten op de Turfmarkt in Zwolle. © Historisch Centrum Overijsssel

Wientjes

Het meest opgetogen is Harmens over een foto van Hotel Wientjes. Op het bordes staan hoge, Duitse militairen, met daarachter vrouwen in uniform. ,,In Zwolle had je de Nachrichtendienst die boodschappen doorgaf aan legereenheden. Je ziet Lindemann, het hoofd van die dienst, een parade afnemen. Dat-ie koos voor Wientjes was logisch, daar verbleven de officieren.’’

Soldaten paraderen over de stationsweg langs Hotel Wientjes in Zwolle. © Historisch Centrum Overijsssel

Op een andere foto, vermoedelijk dezelfde parade, staat op de Stationsweg een grote Duitse herdershond kwispelend te kijken naar voorbij marcherende soldaten. Op de achtergrond contouren van het stationsgebouw. ,,Hoe Zwols wil je het hebben,’’ zegt Harmens, terwijl hij een fotootje voorschotelt van de Peperbus. In het hoekje is nog net een Duitse soldaat te zien. Waarschijnlijk een kiekje voor het thuisfront. ,,Ik ken de fotografen niet. Mogelijk zitten er ook Zwollenaren tussen die de foto’s in opdracht maakten.’’

Een ontdekking als deze, ruim zeventig jaar na afloop van de oorlog, behoort tot de buitencategorie. ,,Maar je ziet het, af en toe duikt er iets op.’’

Ook is een foto opgedoken van militairen voor station Zwolle. © Historisch Centrum Overijsssel