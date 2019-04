Onbekende man gezocht die bij woning granaatexplosies Zwolle stond

Update + videoDe politie is op zoek naar een onbekende man die werd gespot in een brandgang achter de woningen aan de Hanselaarmate in Zwolle, vlak nadat daar 26 februari twee granaten explodeerden.

Daarnaast zoekt de politie de bestuurders van twee auto's die rond 03.15 uur die nacht in de nabijgelegen Tichelmeesterlaan reden. Dat blijkt uit de uitzending van Onder de Loep van RTV Oost vanavond. Bij Opsporing Verzocht eerder deze week werd al gemeld dat er een naam van een mogelijke verdachte was genoemd.

Daarin werd aandacht besteedt aan de granaataanslag van 26 februari én aan de granaat die aangetroffen werd bij café Bruut in de Voorstraat in Zwolle in oktober. Het OM heeft inmiddels 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de identiteit van de granatenplaatser(s) of de redenen daarvoor. ,,We hopen dat daardoor de drempel wordt verlaagd om met tips te komen", aldus een politiewoordvoerder.

De politie kwam daarom met een flyer en posters met gerichte vragen. Zoals: ‘weet je wie de granaten heeft gegooid?‘ ‘Weet je wat hiervoor de aanleiding kan zijn?‘ Ben je benaderd om de granaten te gooien?‘ en ‘Weet je dat er iemand is benaderd?‘ De vraagstelling zou de suggestie kunnen wekken dat de politie nog compleet in het duister tast, maar volgens woordvoerder Jan Thijs van Hemmen is er een andere reden waarom juist deze vraagstelling is gekozen. ,,Wij horen geruchten in het uitgaanscircuit en hopen dat deze geruchten bevestigd danwel ontkracht kunnen worden. We hopen dat er iemand naar voren stapt die zijn verhaal wil doen. Dat kan ook vertrouwelijk, bij het Team Criminele Inlichtingen.” Wat de aard van de geruchten is en waarom de vragen op deze manier geformuleerd zijn wil hij niet aangeven. ,,Maar de goede verstaander kan er vast mee uit de voeten.”

Bar Bruut is al sinds oktober middelpunt van een groot politieonderzoek nadat er een granaat aan de deur hing. Eind februari volgde de nachtelijke aanslag bij het ouderlijk huis van eigenaar Bob Kooistra aan de Hanselaarmate. Volgens Kooistra is dit het werk van mensen die hem zijn zaak niet gunnen. Hij nam Bar Bruut vorig jaar over, maar moest het bedrijf na de eerste granaatvondst sluiten omdat er problemen waren met de vergunningverlening. De gemeente heeft het bedrijf laten doorlichten op mogelijke criminele activiteiten. Dat onderzoek is al weken klaar maar een besluit over de vergunning is nog steeds niet genomen.

Bekijk hieronder de bewakingsbeelden van de granaatplaatser in de Voorstraat: